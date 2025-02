VfB Stuttgart in der Vesperkirche Der VfB mit vollem Einsatz für volle Teller

Der VfB hat sich bei der Essensausgabe in der Stuttgarter Leonhardskirche in den Dienst der guten Sache gestellt. Seit 2016 macht der Club in der Vesperkirche mit – und hat diesmal eine berühmte Hilfskraft mit dabei.