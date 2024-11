Der VfB Stuttgart empfängt in der Königsklasse Atalanta Bergamo. Wir berichten über alle aktuellen Entwicklungen in einem Liveblog.

Vierter Spieltag in der Champions League, Saison 2024/25: Der VfB Stuttgart empfängt am Mittwoch (21 Uhr) Atalanta Bergamo.

Wir begleiten die Partie in der Königsklasse und berichten über das Geschehen in der baden-württembergischen Landeshauptstadt – von den Trainingseinheiten der Teams über die Pressekonferenzen bis hin zu den Treffpunkten der Fans in der Stadt.