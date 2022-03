9 Um diesen Cup geht es – auch für einige ehemalige VfB-Spieler. Foto: imago images/Pacific Press Agency/Lev Radin via www.imago-images.de

Die heiße Phase der Champions League ist in vollem Gange, an diesem Freitag werden die Viertelfinals ausgelost. Einige Profis mit Vergangenheit beim VfB Stuttgart werden weiter am Ball sein.















Das Viertelfinale der Champions League ist fast komplett, an diesem Mittwoch steigen noch zwei Achtelfinal-Rückspiele. An diesem Freitag dann steigt die Auslosung des Viertelfinals – und klar ist schon jetzt: Eine Stuttgarter Note wird es in dieser Saison weiter geben. Denn in der aktuellen Runde der Königsklasse sind einige Profis am Ball, die früher beim VfB Stuttgart aktiv waren, entweder in der Jugend oder als Profis. Oder beides.

Genau genommen sind es insgesamt acht ehemalige Stuttgarter, verteilt auf vier Vereine, die weiter in der K.O.-Phase spielen. Um welche Ex-VfB-Kicker es sich handelt in der Königsklasse – das sehen Sie in der Bilderstrecke. Klicken Sie sich durch unsere Stuttgarter Champions-League-Bildergalerie.