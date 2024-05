Die Freude über die vorzeitige Qualifikation für die Champions League ist riesig beim VfB Stuttgart. Auch Fabian Wohlgemuth strahlt, doch der Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten will sich durch den speziellen Moment den Blick nicht trüben lassen. Zum einen steht das prestigeträchtige Heimspiel gegen den FC Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr) an. Zum anderen arbeitet er mit Trainer Sebastian Hoeneß daran, die Mannschaft weiterzuentwickeln.

„Die Qualifikation für die Champions League ist ein großartiger Erfolg, den nach den vergangenen Jahren wohl nicht einmal die kühnsten Optimisten für möglich gehalten hätten. Nach der erfolgreichen Relegation hatten wir die Hoffnung, dass wir eine ruhige Saison spielen würden, möglichst ohne Abstiegssorgen. Dass wir nun schon vor dem 32. Spieltag die Champions League erreicht haben, setzt einer wunderbaren Spielzeit die Krone auf“, sagt der Sportdirektor zum Erreichten.

In der nächsten Saison erwartet Wohlgemuth außergewöhnliche Spiele mit der entsprechenden Atmosphäre: „Wir freuen uns schon jetzt darauf, gemeinsam mit unseren Fans stimmungsvolle europäische Fußballabende zu erleben. Wahrscheinlich träumt jeder Fußballer davon, einmal in seiner Karriere die berühmte Hymne zu hören.“ Doch zuallererst geht es für den VfB darum, die Saison möglichst auf dem dritten Tabellenplatz abzuschließen. „Zuvor wollen und werden wir aber natürlich alles daransetzen, in den verbleibenden Ligaspielen an unsere bisherigen Leistungen anzuknüpfen. Gegen die Bayern wartet am Samstag ein echtes Highlight auf uns“, sagt Wohlgemuth.