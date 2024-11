VfB Stuttgart in der Champions League: 17 Tage Pause – Roter Stern Belgrad geht erholt ins VfB-Spiel

1 Am Mittwochabend wird im Stadion Rajko Mitic das Flutlicht angehen, wenn Roter Stern Belgrad den VfB empfängt. Foto: imago/Starsport//Dimitrije Vasiljevic

Wer am internationalen Wettbewerb teilnimmt, absolviert normalerweise englische Wochen reihenweise. Mit Spielen im Drei-Tages-Rhythmus ohne große Pausen. Für Roter Stern Belgrad gilt das aber nicht vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart in der Königsklasse an diesem Mittwoch (18.45 Uhr): Der serbische Meister geht sehr ausgeruht in die Partie, das letzte Pflichtspiel wird zum Zeitpunkt des Anpfiffs ganze 17 Tage zurückliegen. Wie das möglich ist?