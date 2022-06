Wo sich der VfB in der Fairplay-Tabelle einreiht

VfB Stuttgart in der Bundesliga

19 Atakan Karazor vom VfB Stuttgart wurde gegen Union Berlin vom Platz gestellt. Foto: imago images/Sven Simon

Nach Abschluss der Bundesliga-Saison lohnt sich ein Blick auf die Fairplay-Wertung. Wir zeigen, welches das fairste Team der Liga ist – und wo sich der VfB Stuttgart hier einreiht.















Link kopiert

Die Bundesliga-Saison 2021/22 ist vorüber – und für die Fans des VfB Stuttgart bleibt das dramatische Saisonfinale gegen den 1. FC Köln unvergessen.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Newsblog zum VfB Stuttgart

Doch auch nach Abschluss der Runde in der höchsten deutschen Spielklasse lohnt sich ein Blick auf verschiedene Statistiken und Aspekte. Dazu gehört unter anderem auch die Fairplay-Tabelle. Hier wird dezidiert aufgeführt, welcher Verein wie viele Gelbe und Rote Karten kassiert hat.

So werden die Karten gewertet

Für die Ermittlung der Fairplay-Tabelle gibt es ein Punktesystem. Dabei erhält ein Team für eine Gelbe Karte einen Punkt, für eine Gelb-Rote Karte drei Punkte und für eine glatt Rote Karte fünf Punkte. Heißt: Das Team mit den wenigsten Punkten führt die Fairplay-Tabelle an. Bei Punktgleichheit hat das Team mit weniger Platzverweisen die Nase vorn.

In unserer Bildergalerie zeigen wir die Fairplay-Tabelle der Bundesliga-Saison 2021/22 in aufsteigender Reihenfolge – und zeigen, welches Team das fairste in der abgelaufenen Spielzeit war. Klicken Sie sich durch!

0