7 Pellegrino Matarazzo und der VfB Stuttgart hoffen auf den Klassenverbleib. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Vier Spieltage stehen in der Fußball-Bundesliga noch auf dem Programm. Wir vergleichen die Restprogramme des VfB Stuttgart und seiner Konkurrenz.















Die Spannung steigt: Vier Spieltage sind in den kommenden Wochen zu absolvieren – spätestens dann wissen die Fans und Verantwortlichen, welche Vereine die Klasse halten und in der nächsten Saison wieder in der Fußball-Bundesliga an den Start gehen werden. Und entsprechend auch, welche Clubs absteigen und den schweren Gang in die zweite Liga antreten müssen.

Der VfB Stuttgart befindet sich mitten im Kampf um den Klassenverbleib. Auf das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo warten im Saisonfinale noch spannende Duelle gegen direkte Konkurrenten, aber auch ein Gastspiel beim FC Bayern. Doch wie schwer ist das Restprogramm im Vergleich zu Mannschaften wie Hertha BSC oder Arminia Bielefeld?

In der Bildergalerie tragen wir die finalen Begegnungen des VfB Stuttgart sowie seiner Konkurrenz zusammen – und zeigen anhand der Durchschnittsplatzierung der Gegner, welches Team zumindest auf dem Papier das vermeintlich leichteste Restprogramm im Kampf um den Klassenverbleib hat. Klicken Sie sich durch!