VfB Stuttgart in der Bundesliga: No-Show-Rate bei Dauerkarten – die aktuellen Zahlen und Regeln

Immer mehr Bundesligisten legen eine Mindestzahl von Spielen fest, die Dauerkarteninhaber besuchen müssen. Was beim VfB gilt und wie hoch die No-Show-Quote in Stuttgart ist.
Kürzlich bekamen 500 Fans von RB Leipzig Post – mit eher unerfreulichem Inhalt. Der Verein kündigte ihnen die Dauerkarte, da sie diese in der zurückliegenden Bundesliga-Saison schlicht zu selten genutzt hatten. Bei zehn von 17 Heimspielen liegt die Mindestzahl in Leipzig, wo Lücken im Stadion seit Jahren ein unliebsames Thema sind. Aber nicht nur dort.