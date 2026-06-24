VfB Stuttgart in der Bundesliga: No-Show-Rate bei Dauerkarten – die aktuellen Zahlen und Regeln

Immer mehr Bundesligisten legen eine Mindestzahl von Spielen fest, die Dauerkarteninhaber besuchen müssen. Was beim VfB gilt und wie hoch die No-Show-Quote in Stuttgart ist.

Kürzlich bekamen 500 Fans von RB Leipzig Post – mit eher unerfreulichem Inhalt. Der Verein kündigte ihnen die Dauerkarte, da sie diese in der zurückliegenden Bundesliga-Saison schlicht zu selten genutzt hatten. Bei zehn von 17 Heimspielen liegt die Mindestzahl in Leipzig, wo Lücken im Stadion seit Jahren ein unliebsames Thema sind. Aber nicht nur dort.

Mehrere Vereine haben in diesem Sommer die Zahl der Spiele erhöht, die Inhaber einer Jahreskarte besuchen müssen. Der FC Schalke 04 auf zwölf Partien, der 1. FC Köln und Borussia Dortmund sogar auf 14 Spiele. Die Anzahl der nicht genutzten Dauerkarten, teilt der BVB mit, sei deutlich zu hoch: „Das Privileg einer Dauerkarten-Nutzung soll nicht auf Kosten anderer Fans ausgenutzt werden dürfen.“ Sollte die Verschärfung der Regeln keine Verbesserung bringen, behalte man sich explizit zur Saison 2027/28 weitere Anpassungen vor.

Die Zweitmarkt-Plattform des VfB wird regelmäßig genutzt

Die No-Show-Rate – die Quote der Fans, die trotz Ticket nicht ins Stadion kommen – ist dabei gar nicht so gering. Der Sportökonom Dominik Schreyer bezifferte den durchschnittlichen Wert in der Bundesliga im vergangenen Jahr auf immerhin zehn Prozent, was natürlich je nach Gegner und Termin variiert: Während die Topspiele wie jenes gegen den FC Bayern kaum ein Dauerkarteninhaber auslässt, sieht es an einem Dienstagabend gegen einen weniger attraktiven Gegner unter Umständen schon anders aus.

Für die Vereine sind die verkauften, aber ungenutzten Plätze ein Ärgernis – aus mehreren Gründen. Zum einen wird vielen interessierten Fans die Chance auf den Besuch eines vermeintlich ausverkauften Spiels genommen, zum anderen machen Lücken im Stadionbild aus Imagegründen keinen guten Eindruck. Hinzu kommt: Das Ganze hat auch eine finanzielle Dimension. Ein Stadionbesucher konsumiert ja auch Speisen und Getränke, manche machen vor oder nach der Partie noch im Fanshop Station. Nicht selten kommt dabei pro Heimspiel nach Informationen unserer Redaktion ein hoher sechsstelliger Betrag an Einnahmen durch solche Folgeeffekte zusammen, weshalb sich eine möglichst vollständige Nutzung der verkauften Tickets für die Clubs rechnet.

Chris Führich im Heimspiel im Januar 2026 gegen Eintracht Frankfurt (3:2), bei dem es aufgrund des Termins an einem Dienstagabend mehr Bewegung auf dem Zweitmarkt als üblich gab. Foto: Baumann

Auch beim VfB Stuttgart erfasst man die No-Show-Daten durch Zählung der Stadionzutritte – hat aber im Vergleich zur Liga-Konkurrenz oder zu früheren Zeiten verhältnismäßig geringe Sorgen. Lag die Quote in Stuttgart im Februar 2019 inmitten des Abstiegskampfs noch bei zehn Prozent, ist sie inzwischen deutlich gesunken. Wie der VfB auf Nachfrage mitteilt, bewegte sich die No-Show-Rate in der zurückliegenden Saison bei knapp fünf Prozent – und damit deutlich unter dem Ligaschnitt, wenngleich in einer relevanten Größenordnung von knapp 1800 ungenutzten Dauerkarten pro Heimspiel. Anders als in Köln oder Dortmund gibt es beim VfB hierbei aber keine Mindestzahl an zu besuchenden Spielen, bei deren Unterschreitung der Entzug der Dauerkarte droht.

Hinzu kommt: Die Zweitmarkt-Plattform des Vereins bietet VfB-Fans die Möglichkeit, die Dauerkarte im Fall einer Verhinderung weiterzugeben. Rein digital, nur für ein Spiel, gegen Bezahlung und abzüglich einer Servicegebühr an den VfB. Das Angebot wird regelmäßig genutzt, nach Vereinsangaben wechseln pro Heimspiel im Schnitt 1500 Tickets auf diesem Weg den Besitzer. Sie zählen dann als genutzt und fallen nicht unter die No-Show-Rate, auch wenn der Dauerkarteninhaber selbst nicht im Stadion ist.

Auch hier schwankt die Zahl von Spiel zu Spiel, bei vermeintlich ungünstigen Ansetzungen ist auf der Zweitmarkt-Plattform mehr Bewegung. In der zurückliegenden Saison gab es laut VfB drei Partien, die aus diesen Gründen Ausreißer nach oben in puncto Ticket-Weitergabe bildeten: das gegen Eintracht Frankfurt (3:2) an einem Dienstagabend im Januar sowie gegen den VfL Wolfsburg (4:0) und RB Leipzig (1:0) sonntags im März – wobei letzteres um 19.30 Uhr abends angepfiffen wurde.

Zumindest die Zahl der Bundesliga-Heimspiele an einem Sonntag – in der Vorsaison waren es neun und damit mehr als die Hälfte – dürfte in der kommenden Saison 2026/27 zurückgehen. Schließlich spielen die Stuttgarter unter der Woche nicht mehr donnerstags in der Europa League, sondern in der Champions League mit dem Regelspieltag Dienstag und Mittwoch. Und angesichts der anhaltenden Euphorie lässt sich prognostizieren: Es werden nicht viele Plätze leer bleiben.