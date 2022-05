Blick in die Kristallkugel Die wildesten Prognosen für das DFB-Pokalfinale

Am Wochenende steigt die große Party in Berlin. Pünktlich um 20 Uhr stehen sich der SC Freiburg und RB Leipzig im DFB-Pokalfinale gegenüber. Wir wagen den Blick in die Kristallkugel - ein humoristischer Blick auf die anstehenden Ereignisse.