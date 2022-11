13 Gut gelaunt: Sportdirektor Sven Mislintat (links) und Spielanalyst Max Lesser. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB befindet sich derzeit auf einer Marketingreise in den Vereinigten Staaten. Wir haben die besten Bilder der bisherigen Tage zusammengestellt.















Link kopiert

Seit Montag befindet sich der VfB Stuttgart nun schon in den Vereinigten Staaten, um sich und die Bundesliga während einer Marketingreise auf der anderen Seite des Atlantiks bekannt zu machen.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart in den USA So lief das zweite Training des VfB in Austin Bei Sonnenschein absolvierte die Mannschaft des VfB Stuttgart seine zweite Trainingseinheit während der USA-Reise. Wir waren dabei.

Neben Trainingseinheiten auf dem Gelände des St. David’s Performance Center in Austin standen bereits weitere Programmpunkte an – etwa der Besuch des NBA-Spiels zwischen den Dallas Mavericks und den Houston Rockets am Donnerstagabend. Auch die VfB-Fußballschule machte bereits Station in Texas.

Und allem Anschein nach bereitet das Programm allen Beteiligten eine ganze Menge Spaß. In unserer Bildergalerie haben wir die besten und kuriosesten Momente der bisherigen vier Tage im Südwesten der USA zusammengestellt. Viel Spaß beim Durchklicken.