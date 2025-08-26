VfB Stuttgart in Braunschweig: Deniz Undav kehrt an seine frühere Wirkungsstätte zurück
1
2017/18: Deniz Undav im Trikot von Eintracht Braunschweig Foto: imago/Hübner

Der Stuttgarter Stürmer stand einst eine Saison lang bei der Eintracht unter Vertrag, wo er erst verletzt ausfiel und dann neun Tore erzielte.

Die Karriere von Deniz Undav verlief bekanntlich alles andere als geradlinig, sie hielt Umwege und Zwischenstationen auf dem Weg nach oben bereit. Eine davon führte ihn im Jahr 2017 zum Zweitligisten Eintracht Braunschweig, der gerade erst in einem knappen Aufstiegsrennen hinter dem VfB Stuttgart und Hannover 96 Dritter geworden war und in der Relegation den Bundesliga-Aufstieg verpasst hatte.

 

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart News: Eintracht-Stadion noch nicht ausverkauft

VfB Stuttgart News Eintracht-Stadion noch nicht ausverkauft

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.

Zu Zweitliga-Einsätzen beim Team von Trainer Torsten Lieberknecht kam Undav dann aber in der Spielzeit 2017/18 nicht, eine Schienbeinverletzung zwang ihn monatelang zum Pausieren. In der Rückrunde spielte der Stürmer dann in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga, erzielte neun Tore und verließ die Eintracht zum Saisonende in Richtung SV Meppen.

Über Saint-GIlloise in Belgien und den englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion führte ihn sein Weg 2023 schließlich zum VfB, wo er Vizemeister und Pokalsieger wurde. Nun kehrt er mit den Stuttgartern als klarer Favorit an seine frühere Wirkungsstätte zurück, wenn die Eintracht am Dienstag (20.45 Uhr) den VfB in der ersten Runde des DFB-Pokals empfängt.

 