33 Wachsam am Spielfeldrand: Michael Meusch beobachtet mit Argusaugen, ob wieder ein Ball zu verschwinden droht. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Beim Trainingslager des VfB Stuttgart gehören die schreiend bunten Bälle, mit denen trainiert wird, zu den beliebtesten Andenken für die Fans. Zum Leidwesen von Zeugwart Michael Meusch.















Die Anlage des FV Rot-Weiß Weiler hat für den VfB-Tross einen großen Vorteil. Sie ist top-gepflegt, die Wege zum Hotel sind kurz und die Fans der Stuttgarter sind nah dran am Geschehen. Nach jeder Einheit im Trainingslager werden fleißig Autogramme geschrieben, es wird für Fotos und Videos posiert. Die Spieler genießen das sichtlich. Aber diese Nähe hat auch einen Nachteil.

Denn wenn die Bälle, mit denen die Mannschaft trainiert, einmal hinter das Tor fliegen, sind sie ganz schnell verschwunden. Die Fans schnappen sie sich als Andenken. Regelmäßig verschwinden die schreiend bunten Spielgeräte, mit denen in der Bundesliga ab der bald startenden Saison gespielt wird, über den Zaun. Für Michael Meusch ein Graus. Der Zeugwart ist mit seinem Kollegen Thomas Schultheiss Herr über das komplette Material, das der VfB mit ins Allgäu genommen hat. Und zu diesem Material gehört nun mal auch das Spielgerät.

Bei jeder der öffentlichen Einheiten ist Meusch also wie ein Wachhund immer in Bereitschaft. Jedem verschossenen Ball wird nachgejagt. Meusch klettert über Zäune, kriecht unter Hecken, redet auf die Anhänger ein, die Bälle doch bitte wieder herauszurücken. Nicht immer mit Erfolg. Bisher hatte er an jedem Tag Verluste zu beklagen, alleine in den ersten beiden Tagen sind sechs Bälle spurlos verschwunden.

„Wenn das so weitergeht, haben wir am Freitag keine Bälle mehr zum Trainieren“, beklagt er augenzwinkernd. Wohlwissend, dass er noch eine eiserne Reserve im Hotel hat, die er im Zweifel bereitstellen kann. Immerhin, einen Erfolg hat er auch zu vermelden: Am Dienstag fand er in einer Hecke einen Ball, den er gar nicht vermisst hat. Er gehört allerdings dem FC Zürich. Die Schweizer waren vor dem VfB auf der Anlage zu Gast.