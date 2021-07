12 Der damalige Taktikmeister und seine Schüler: Tim Walter erklärt den VfB-Spieler seine Vorstellungen per Video direkt am Spielfeldrand in Kitzbühel. Foto: Baumann/J

Der VfB Stuttgart ist zum dritten Mal hintereinander im Sommer-Trainingslager in Kitzbühel. Grund genug, um auf ein paar alte Bekannte zu schauen.

Stuttgart/Kitzbühel - Der VfB Stuttgart fühlt sich in Kitzbühel fast schon wie zuhause. Zum dritten Mal hintereinander hat der Fußball-Bundesligist in diesen Tagen sein Trainingslager in dem österreichischen Skiort bezogen. Alles ist vertraut, nur wird diesmal im Stadion in St. Johann trainiert. Die Bedingungen sind aber wieder – wie in den beiden Jahren zuvor, als zunächst Tim Walter den VfB auf die Zweitligasaison 2019/2020 vorbereitete. Ein Jahr später hatte Pellegrino Matarazzo als Chefcoach das Sagen auf dem Trainingsplatz. Hier ein paar Impressionen, als noch Mario Gomez, Holger Badstuber und Nicolas Gonzalez am Ball waren.