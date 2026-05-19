VfB Stuttgart im Pokalfinale: Tickets auf Online-Börsen – DFB warnt vor Kauf

Wer eine überteuerte Final-Karte kauft, kann eine böse Überraschung erleben: Hunderte Tickets wurden laut DFB bereits storniert. Was bei der Last-Minute-Suche zu beachten ist.
Man könnte ja meinen, dass die Euphorie beim zweiten Finale in Folge nicht mehr ganz so groß ist wie im Vorjahr. Davon kann aber beim VfB Stuttgart keine Rede sein. Wie 2025 gingen beim Bundesligisten auch dieses Mal Anfragen für rund 160 000 Tickets für das Finale im DFB-Pokal ein – und erneut reichte das Kontingent des Vereins von 24 000 Karten nicht im Ansatz, um dem Interesse am Endspiel gegen den FC Bayern am Samstag (20 Uhr) nachzukommen.