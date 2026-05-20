VfB Stuttgart im Pokalfinale: Nach Einlass-Stau am Südtor – was sich für VfB-Fans ändert

Neue Wegeführung, Metalldetektoren, frühere Stadionöffnung: Nach den Problemen vor dem Finale 2025 hat sich einiges getan. Das betrifft nun die Stuttgarter Anhänger.
Zwei Stunden Wartezeit, dichtes Gedränge, kaum ein Vorankommen: Die Einlass-Situation am Südtor des Olympiastadions sorgte im vergangenen Jahr rund um das Finale im DFB-Pokal für einigen Ärger. Vor allem bei Arminia Bielefeld, dessen Fans auf dem Weg zu ihren Plätzen rund um das Marathontor dieses Nadelöhr zu passieren hatten und teils den Einlauf der Mannschaften verpassten. Der DFB – als Veranstalter für den Einlass zuständig – entschuldigte sich im Anschluss und kündigte Änderungen an.