VfB Stuttgart im Pokalfinale: „Du kommst zu krass“ – Kamera zeigt Diskussionen auf dem Rasen

Die „RefCam“ von Schiedsrichter Sven Jablonski gibt Einblicke in seine Kommunikation mit Ermedin Demirovic und Co während des Endspiels um den DFB-Pokal gegen den FC Bayern.
Nicht nur für die Spieler ist ein Pokalfinale ein sportliches Highlight, auch für die eingeteilten Schiedsrichter stellt die Partie einen Höhepunkt ihrer Laufbahn dar – erst recht, wenn alles rund läuft ohne größere Fehler wie am Samstag für Sven Jablonski beim 3:0-Sieg des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart. Wie der 36-Jährige das Geschehen auf dem Rasen erlebte, zeigt nun ein Videozusammenschnitt der „RefCam“, den der übertragende Sender Sky mit der DFB Schiri GmbH veröffentlicht hat.