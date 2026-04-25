VfB Stuttgart im Pokalfinale: 150 oder 85 Euro? Darum besteht keine Wahl-Möglichkeit

Die Kategorien der Tickets für das Finale im DFB-Pokal werden per Zufall zugeteilt. Weshalb beim Bewerbungsverfahren des VfB keine Festlegung möglich ist.

Bis einschließlich Montagabend können sich Mitglieder und Dauerkarten-Inhaber des VfB Stuttgart um Tickets für das Pokalfinale gegen den FC Bayern am 23. Mai bewerben, wobei Karten in zwei unterschiedlichen Kategorien zur Verfügung stehen: für 85 Euro in der dritten Kategorie und für 150 Euro in der zweiten. Die Wahl einer Preisklasse ist dabei nicht möglich, stattdessen werden die Karten bei einer erfolgreichen Zuteilung per Zufallsprinzip einer der beiden Kategorien zugewiesen und müssen anschließend aktiv im Kundenkonto gebucht werden.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart News 9:0 – U17 mit Kantersieg ins Viertelfinale VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison. Weshalb? Hintergrund der Maßnahme ist das Herstellen völliger Chancengleichheit. So soll verhindert werden, dass durch das bewusste Angeben einer höheren Kategorie die Erfolgsaussichten vermeintlich gesteigert werden – da im Fall einer Wahlmöglichkeit davon auszugehen wäre, dass die deutlich günstigeren Karten eine größere Nachfrage hervorrufen. Durch das Ausschließen eines solchen „taktischen Bewerbens“ liegt die Auswahl ausschließlich beim Zufallsgenerator.

2025 gingen nur wenige Tickets in die Nachverlosung

Hinzu kommt: Sollte ein Fan zwei Karten der zweiten Kategorie für insgesamt 300 Euro zugeteilt bekommen, geht damit noch keine Kaufpflicht einher. Diese tritt erst mit der aktiven Buchung im persönlichen Kundenkonto ein. Wer die Karten nicht nutzen möchte, kann die Frist verstreichen lassen – in diesem Fall gehen die Karten in die Nachverlosung, was im Vorjahr vor dem Finale gegen Arminia Bielefeld aber nur bei knapp 100 Tickets der Fall war.

Rein quantitativ betrachtet umfassen die beiden Preisklassen im Übrigens eine ähnliche Anzahl an Plätzen und Blöcken. Die Tickets der Kategorie 3 befinden sich hinter dem Tor, die der Kategorie 2 im Übergangsbereich von den Kurven zu den Geraden.