1 Loskugeln für den DFB-Pokal Foto: imago

An diesem Mittwoch finden die letzten Achtelfinals im DFB-Pokal statt. Bis zur Auslosung des Viertelfinales dauert es aber noch.















Link kopiert

Das Achtelfinale im DFB-Pokal zieht sich in die Länge. Erstmals wird es in dieser Saison über vier Spieltermine binnen zwei Wochen gestreckt. Grund dafür ist der neue TV-Vertrag und damit verbunden höhere Erlöse für die teilnehmenden Vereine. Noch nie gab es im Pokal so viel Geld zu verdienen.

Ursprünglich war die Neuerung erst für das Viertelfinale vorgesehen. Durch die Winter-WM und den durcheinander gewirbelten Spielplan entschied sich der DFB aber dafür, das Achtelfinale über einen längeren Zeitraum zu strecken. Das Viertelfinale findet dafür an nur zwei Terminen statt (4./5. April).

Viertelfinal-Auslosung 19 Tage nach dem ersten Achtelfinale

Mit dabei ist auch noch der VfB Stuttgart, der sich in der Runde der letzten 16 knapp mit 2:1 beim SC Paderborn durchgesetzt hat. Die anderen bereits feststehenden Viertelfinalisten sind der FC Bayern München, Union Berlin, der SC Freiburg, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Die letzten Viertelfinalisten werden am Mittwochabend zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund sowie zwischen dem 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf ermittelt. Die Auslosung für das Viertelfinale steigt am 19. Februar – 19 Tage nach dem ersten Achtelfinalspiel.