VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Wann die Auslosung für das Halbfinale stattfindet

Es war ein hartes Stück Arbeit, aber am Ende ein erfolgreicher Abend: Der VfB Stuttgart steht nach dem 1:0-Sieg über den FC Augsburg im Halbfinale des DFB-Pokals. Wer dem Team von Sebastian Hoeneß folgt, wird sich dabei erst in den kommenden Wochen in den drei weiteren Viertelfinals entscheiden: An diesem Mittwoch spielt Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Köln, am 25. Februar Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen, am 26. Februar RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg.

Kurz darauf herrscht dann auch Klarheit mit Blick auf die Halbfinal-Paarungen, die am 2. März an einem Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgelost werden. Die Veranstaltung beginnt um 18.45 Uhr und ist live in der ARD-Sportschau zu sehen. Der zuerst gezogene Gegner hat dabei Heimrecht – mit einer Einschränkung: Sollte Arminia Bielefeld noch im Wettbewerb sein, treten die Ostwestfalen als Drittligist in jedem Fall vor eigenem Publikum an.

Gespielt werden die Halbfinals am 1. und 2. April, das Endspiel im Berliner Olympiastadion steigt dann am 24. Mai – eine Woche nach dem Saisonende in der Bundesliga.