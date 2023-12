VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Viele Krimis und ein 40-Meter-Eigentor – so liefen die letzten zehn Achtelfinals

11 Grund zur Freude: William Kvist (li.) und Sven Ulreich bejubeln den Viertelfinal-Einzug 2011. In der Bildergalerie geben wir einen Überblick über die VfB-Achtelfinals der vergangenen Jahre. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Die Spiele des VfB in der Runde der letzten 16 hatten in den vergangenen Jahren Triumphe, Niederlagen und Kuriositäten zu bieten. Vor dem Duell mit Borussia Dortmund an diesem Mittwoch blicken wir zurück.









Am Mittwochabend steht für den VfB Stuttgart das Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund an (20.45 Uhr/Liveticker). Die Erinnerung an das bislang letzte Duell in der Runde gegen den SC Paderborn im Januar dieses Jahres ist dabei positiv: Nach einem kuriosen Eigentor von Konstantinos Mavropanos drehte der VfB die Partie durch späte Tore von Gil Dias und Serhou Guirassy – und zog durch ein 2:1 ins Viertelfinale ein.