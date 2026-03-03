VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Tickets für das Halbfinale gegen Freiburg – so läuft der Verkauf

Tickets für das Halbfinale gegen Freiburg – so läuft der Verkauf

In dieser Woche beginnt der VfB Stuttgart mit dem Ticket-Verkauf für das Halbfinale im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg (21./22. April). Dabei können zunächst Dauerkarten-Inhaber von Mittwoch bis kommenden Montag ihren Stammplatz für das Heimspiel gegen die Breisgauer buchen – der Zeitpunkt spielt dabei innerhalb des vorgegebenen Fensters keine Rolle.