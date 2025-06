VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Termin für Auslosung der ersten Runde steht fest

1 Der VfB ist als Erstligist eine von 32 gesetzten Mannschaften im Lostopf. Foto: imago/MaBoSport Die Stuttgarter wissen nächste Woche, gegen wen sie in die neue Pokalsaison starten. Schon jetzt ist klar, dass die Partie unter der Woche stattfindet.







Der VfB Stuttgart befindet sich in der Sommerpause, wird in der kommenden Woche aber dennoch gespannt nach Dortmund blicken: Am 15. Juni (Sonntag) findet im Deutschen Fußballmuseum die Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal statt, die ab 17.15 Uhr live im ZDF übertragen wird. Losfee ist Sprinter Owen Ansah, der als erster Deutscher die 100 Meter in 9,99 Sekunden lief.