14 Der VfB um Silas Katompa (re.) steht nach dem Sieg gegen Borussia Dortmund im Viertelfinale des DFB-Pokals. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter haben in dieser Saison bereits eine Millionensumme erspielt, die sich noch deutlich erhöhen kann. Ein Überblick über die Prämien.









Der Viertelfinal-Einzug im Pokal hat dem VfB Stuttgart eine stattliche Summe eingebracht: 1,72 Millionen Euro erhält der Bundesligist vom DFB für das Weiterkommen gegen Borussia Dortmund. Schon zuvor gab es im Verlauf des Wettbewerbs einiges an Prämien: 215 600 Euro in der ersten Runde, 431 200 Euro in der zweiten Runde, 862 400 Euro im Achtelfinale.