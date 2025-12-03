VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Pechvogel und Dauer-Torschütze – wie der VfB in Viertelfinale eingezogen ist

Der VfB Stuttgart steht im Viertelfinale des DFB-Pokals und darf weiter von der Titelverteidigung träumen. Wie kam es zum Sieg beim VfL Bochum? Unsere Analyse.
Sie kombinierten, flankten, schossen aufs Tor – mit einem Treffer als krönendem Schlusspunkt ist es aber nichts mehr geworden. Freuen durften sich die Profis des VfB Stuttgart nach dem Abpfiff im Ruhrstadion des VfL Bochum dennoch. Durch das 2:0 gegen den Zweitligisten hat der Titelverteidiger das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht – und seine Pflichtaufgabe recht souverän erledigt.