VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Mit dieser Elf will Hoeneß in der Kältekammer Kiel bestehen

Der Titelverteidiger ist im Viertelfinale beim Pokalschreck Holstein Kiel gefordert. Der Trainer muss dabei auf einen wichtigen Spieler verzichten – was bedeutet das für die Startelf?

Der VfB Stuttgart will nicht kalt erwischt werden. Deshalb warnt Sebastian Hoeneß eindringlich vor der Kältekammer in Kiel sowie der heißen Holstein-Mannschaft. „Sie kommen sehr gut mit der Underdog-Rolle zurecht und werden mit einer Riesenmotivation antreten“, sagt der Trainer des Titelverteidigers vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF) beim Fußball-Zweitligisten.

Doch auch die Gäste haben nur das Weiterkommen im Sinn. „Uns bietet sich die Chance, auch im dritten Wettbewerb einen großen Schritt nach vorne zu machen“, sagt Hoeneß. Verzichten muss er bei eisigen Temperaturen auf Nikolas Nartey. Der Mittelfeldspieler ist angeschlagen. Dan-Axel Zagadou und Tiago Tomas fallen aufgrund von Muskelverletzungen weiter aus. Fraglich ist, ob Fabian Bredlow dabei sein kann. Allerdings wird ohnehin der Stammtorhüter Alexander Nübel spielen.

„Es spricht formal nicht viel für uns. Doch in einem Spiel ist alles möglich“, sagt der Kieler Coach Marcel Rapp vor der Begegnung mit dem VfB und hat dabei sicher die jüngere Holstein-Historie im Kopf. Vor fünf Jahren blamierten die kleinen Gastgeber den großen FC Bayern München im Pokal.