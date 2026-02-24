1 Umkämpftes Spiel: Anfang Februar gewann der VfB (hinten Jeff Chabot) mit 1:0 gegen den SC Freiburg (vorne Igor Matanovic). Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel Die Profis des SC Freiburg wollen im Halbfinale Revanche für die jüngste Niederlage – während ihr Trainer die Partie als Chance sieht, ein „Trauma“ aus dem Jahr 2013 auszugleichen.







Link kopiert



Noch sind es zwei Monate bis zum Aufeinandertreffen, das Halbfinale im DFB-Pokal zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg am 21. oder 22. April wirft aber schon jetzt seine Schatten voraus. Und fest steht: Es wird ein hochmotivierter Gegner aus dem Breisgau anreisen, was nicht zuletzt an der jüngeren Vergangenheit liegt: Vor gut drei Wochen feierte der VfB einen knappen 1:0-Sieg in der Bundesliga durch ein spätes Tor von Ermedin Demirovic, nun wollen die Freiburger Revanche. „Wir haben mit Stuttgart noch eine Rechnung offen“, sagt etwa Stürmer Igor Matanovic. Man könne den VfB definitiv knacken.