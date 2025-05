VfB Stuttgart im DFB-Pokal: LBBW steigt früher ein – VfB im Finale mit neuem Trikotsponsor

Wenn der VfB Stuttgart am Samstagabend (20 Uhr) im Olympiastadion gegen Arminia Bielefeld um den Gewinn des DFB-Pokals spielt, wird es schon vor dem Anpfiff ein ungewohntes Bild geben. Das Team der Weiß-Roten wird sich in Shirts warmmachen, die sich von jenen unterscheiden, die die Spieler die bisherige Saison getragen haben.

Das neue Outfit ist eine Hommage an das so genannte Weltmarkenbündnis. Vor zwei Jahren ist die Porsche AG nach Mercedes als zweiter Stuttgarter Autobauer als Investor der VfB AG eingestiegen. Die eigentlichen Konkurrenten sind mittlerweile gleichberechtigte Anteilseigner beim Fußball-Bundesligisten. Am Samstagabend nun werden die Firmenlogos beider Unternehmen auf den Warm-up-Shirts zu sehen sein. Wenig später folgt dann eine weitere, noch größere Überraschung.

Lesen Sie auch

Nach Informationen unserer Redaktion wird der VfB im Pokalfinale in Trikots auflaufen, auf denen ein entscheidender Unterschied zur bisherigen Spielzeit zu sehen sein wird. Anstelle von Winamax wird ein anderer Sponsor die Brust der VfB-Kicker zieren.

Der Sportwettenanbieter mit Sitz in Frankreich ist seit rund zwei Jahren der Trikotsponsor, zuletzt aber knirschte es offenbar in der Zusammenarbeit, weshalb hinter den Kulissen nun von einem notwendigen Schritt gesprochen wird. Zur neuen Saison, das ist schon lange ausgehandelt und bekannt, wird es ohnehin einen Wechsel geben. Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ist dann der Hauptsponsor des VfB. Dieser Wechsel wird nun für das Pokalfinale vorgezogen.

Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt Rainer Neske den vorzeitigen Einstieg. Der CEO der LBBW sagt: „Wir freuen uns sehr, dass unser Start als Hauptsponsor auf diese besondere Weise eingeleitet wird.“

Das Unternehmen ist schon seit dem Start dieser Saison stark beim VfB präsent – als Sponsor der höchsten Nachwuchsteams, etwa der U 21, die jüngst den Klassenverbleib in der Dritten Liga geschafft hat. Dass dieses prägende Engagement auf das Profiteam ausgeweitet wird, haben die Bank und der VfB bereits am 4. September 2024 bekannt gegeben. Auf zunächst drei Jahre ist das Engagement angelegt.

Winamax sponsert den VfB seit der Saison 2023/2024, als der Club nach dem Ausstieg der Mercedes-Benz Bank dringend einen neuen Partner benötigte. Der Deal war für die Stuttgarter durchaus lukrativ. Am Einstieg des Wettanbieters entzündete sich aber auch viel Kritik. Die Wettbranche, so der häufigste Kritikpunkt, passe nicht zu den Werten des Clubs. Entsprechend stolz und früh wurde daher der Wechsel zu einem regionalen Unternehmen zur neuen Saison im vergangenen Herbst kommuniziert. Der eigentlich bis 2026 laufende Vertrag mit Winamax wurde dafür ein Jahr vor Ablauf entsprechend einer vertraglichen Möglichkeit gekündigt.

Nun also ein ganz schneller Wechsel zum Ende dieser Saison – und für ein absolutes Highlight der jüngeren Vereinsgeschichte. Einen solchen hat es übrigens schon einmal gegeben. In die Saison 1996/1997 war der VfB mit dem langjährigen Partner Südmilch und dessen Eigenmarke „Vifit“ gegangen. Zum Pokalfinale prangte dann aber schon der neue Hauptsponsor, die „Göttinger Gruppe“, auf dem Brustring. Nun wiederholt sich die Geschichte, was womöglich diejenigen ärgern könnte, die sich bereits ein Finaltrikot gesichert haben – noch mit dem Schriftzug „Winamax“.