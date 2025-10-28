VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Kein VAR – das sagt Sebastian Hoeneß

1 Sebastian Hoeneß hofft auf ein reibungsloses Pokalspiel. Foto: IMAGO/Steinsiek.ch Der Stuttgarter Trainer äußert sich dazu, dass in der zweiten Pokalrunde kein Videoassistent zum Einsatz kommt – womit der VfB in der Vorsaison negative Erfahrungen machte.







Eines wird sich auf jeden Fall ändern, wenn der VfB Stuttgart am Mittwoch (18 Uhr) im DFB-Pokal zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage auf den FSV Mainz 05 trifft: Es gibt keinen Videoassistenten (VAR). Anders als in der Bundesliga kommt in den ersten beiden Pokalrunden keine technische Hilfe zum Einsatz – da diese bei unterklassigen Vereinen schwer zu installieren wäre und die Regelung zur Wahrung der Wettbewerbsgleichheit dann in allen Partien angewandt wird.