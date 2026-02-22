VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Heimspiel im Halbfinale – auf diesen Gegner trifft der VfB

1 Ein Schritt fehlt noch bis ins Endspiel: Sebastian Hoeneß und der VfB wollen wie im Vorjahr wieder nach Berlin. Foto: Baumann/Julia Rahn Der VfB spielt im Pokal-Halbfinale in zwei Monaten gegen den SC Freiburg um den Einzug ins Endspiel. Die Einzelheiten.







Der VfB Stuttgart steht zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren im Halbfinale des DFB-Pokals – und kennt jetzt seinen dortigen Gegner. Am 21. oder 22. April geht es vor heimischem Publikum gegen den Bundesliga-Konkurrenten SC Freiburg. Das ergab die Auslosung, die am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund stattfand. Im zweiten Halbfinale treffen Bayer Leverkusen und der FC Bayern aufeinander.