Der VfB Stuttgart steht im Halbfinale des DFB-Pokals – gegen wen es gehen wird in der Runde der letzten vier Teams, erfährt der Titelverteidiger am Sonntagabend.

Der VfB Stuttgart hat es geschafft und steht abermals im Halbfinale des DFB-Pokals. Gegen wen es am 21. oder 22. April gehen wird, erfährt der Titelverteidiger bei der Auslosung, die an diesem Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund steigt. Das ZDF überträgt das Prozedere live, Sendungsbeginn ist gegen 17.15 Uhr. Die möglichen Gegner sind der FC Bayern München, Bayer Leverkusen und der SC Freiburg.

Die Auslosung findet im Rahmen von „Sportstudio live“ im ZDF statt. Am Abschlusstag der Olympischen Spiele zeigt der Sender nicht nur die letzten Olympia-Entscheidungen sowie die Abschlussfeier, sondern auch das Topspiel der Frauen-Bundesliga zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg live im Free-TV (Anstoß 16.20 Uhr). In der Halbzeitpause steigt dann die Pokal-Auslosung.

Als Losfee fungiert Rodel-Olympiasieger Max Langenhan, der bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sowohl im Einsitzer als auch mit der Teamstaffel Gold gewann.

Das Pokalfinale in Berlin steigt dann am 23. Mai (20 Uhr). Der Sieger des DFB-Pokals hat in der Folge-Saison ein Startrecht in der Ligaphase der Europa League. Ist der DFB-Pokalsieger schon über die Bundesliga für die Champions League oder die Europa League qualifiziert, geht der Platz an die Bundesliga, wo er dann gemäß der Abschlusstabelle verteilt wird. Der unterlegene Finalist des DFB-Pokal-Endspiels kann in keinem Fall profitieren.