Der VfB Stuttgart hat es geschafft und steht abermals im Halbfinale des DFB-Pokals. Gegen wen es am 21. oder 22. April gehen wird, erfährt der Titelverteidiger bei der Auslosung, die an diesem Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund steigt. Das ZDF überträgt das Prozedere live, Sendungsbeginn ist gegen 17.15 Uhr. Die möglichen Gegner sind der FC Bayern München, Bayer Leverkusen und der SC Freiburg.