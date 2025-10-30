VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Großes Lob für Fabian Bredlow, den Stand-by-Keeper

22 In der zweiten Halbzeit ist VfB-Keeper Fabian Bredlow deutlich mehr gefordert. Foto: IMAGO/Sven Simon 22 Bilder - Fotostrecke öffnen Pokalspiele für den VfB bedeuten auch immer Einsätze für den Vertreter von Alexander Nübel, Fabian Bredlow. Der Torhüter kommt nach dem Sieg in Mainz richtig gut weg.







Link kopiert



„Der Supercup ist ja schon ein Weilchen her“, schmunzelte Fabian Bredlow nach der Frage, wie er es wieder einmal geschafft hatte, auf den Punkt da zu sein. Ganze 74 Tage liegt sein letzter Pflichtspieleinsatz, der „keinen so positiven Ausgang“ (Bredlow) hatte, bereits zurück. An seinen letzten Einsatz vor diesem erinnert sich der Ersatzmann von Alexander Nübel wohl schon gar nicht mehr. 256 Tage lang liegt er bereits zurück, ebenfalls in der zweiten Pokalrunde. Beim souveränen 3:0 in Regensburg beim SSV Jahn kam er zum Einsatz, im weiteren Verlauf des Pokals setzte Sebastian Hoeneß entgegen der Absprache doch auf Nübel.