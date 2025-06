VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Gegner steht fest – VfB trifft auf Zweitligist

1 Sebastian Hoeneß und der VfB gehen als amtierender Pokalsieger in die Saison. Foto: Pressefoto Baumann Die Auslosung der ersten Runde hat dem Titelverteidiger eine der anspruchsvollsten Aufgaben beschert, die möglich war: Es geht zu Eintracht Braunschweig.







Drei Wochen ist es mittlerweile her, dass der VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld den DFB-Pokal gewonnen hat – inzwischen steht fest, gegen wen der Titelverteidiger in die neue Pokalsaison starten wird: Für den VfB geht es in der ersten Runde auswärts gegen den Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, bei der Sprinter Owen Ansah die Kugeln zog.