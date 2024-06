1 Der VfB Stuttgart will im Pokal weit kommen. Foto: Pressefoto Baumann

Der DFB-Pokal in der kommenden Saison wirft bereits seine Schatten voraus. Jetzt steht fest, mit wem es der VfB Stuttgart in der ersten Runde zu tun bekommt.









Die Fußball-Saison 2023/24 befindet sich dieser Tage in den letzten Zügen. In Deutschland krönte sich Bayer Leverkusen mit dem Double, während der VfB Stuttgart nach einer Spielzeit für die Geschichtsbücher die Vizemeisterschaft feiern durfte. Doch nach der Saison ist bekanntlich vor der Saison: Nur wenige Stunden vor dem Champions-League-Finale im Londoner Wembley-Stadion warf die kommende Spielzeit an diesem Samstag bereits ihre Schatten voraus.