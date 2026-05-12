VfB Stuttgart im DFB-Pokal: DFB-Pokal-Finale – Vorverkauf fürs Public Viewing gestartet
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Im vergangenen Jahr feierten die Fans des VfB Stuttgart beim Public Viewing auf dem Schlossplatz. Diesmal gibt es nur ein kleines Public Viewing vor dem Mercedes-Museum. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

15.000 Fans des VfB Stuttgart können das Endspiel im DFB-Pokal beim Public Viewing vor dem Mercedes-Museum verfolgen. Ab sofort gibt es dafür Tickets.

Erst wurde über ein Public Viewing in der MHP-Arena diskutiert, dann stand gar kein Event zum Finale im DFB-Pokal auf dem Programm – mittlerweile ist klar: In einem überschaubaren Rahmen können Fans des VfB Stuttgart gemeinsam das Endspiel am 23. Mai auch in Stuttgart schauen. Beim Public Viewing vor dem Mercedes-Museum gegenüber dem VfB-Clubgelände können 15.000 Menschen dabei sein.

 

Am Dienstagmittag ist der Ticketverkauf dafür gestartet. Zehn Euro kostet eine Karte, im Preis enthalten sind fünf Euro für den Verzehr.

Hier geht’s zum Ticketvorverkauf.

Einlass ist am 23. Mai dann ab 16 Uhr. Das Finale des VfB gegen den FC Bayern im Berliner Olympiastadion wird um 20 Uhr angepfiffen. Erlaubt ist der Eintritt nur in neutraler Kleidung oder im VfB-Outfit.

 