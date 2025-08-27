VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Der VfB zeigt eine Riesen-Moral – muss sich aber schnell steigern

Die Stuttgarter beweisen im denkwürdigen Pokalspiel von Braunschweig mehrfach mentale Stärke – dennoch ist eine kritische Aufarbeitung des Abends nötig, kommentiert David Scheu.
Es gibt Spiele, die bleiben noch lange nach Abpfiff in ganz vielen Facetten in lebhafter Erinnerung. Das denkwürdige Pokalduell des VfB Stuttgart bei Eintracht Braunschweig zählt definitiv dazu. Acht Tore, ständige Führungswechsel, große Emotionen, zuletzt noch ein nicht enden wollendes Elfmeterschießen – viel mehr geht nicht.