Durch einen 2:0-Sieg gegen Borussia Dortmund ist der VfB Stuttgart ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Dort wartet nun ein ganz dicker Brocken: Es geht auswärts gegen den Bundesliga-Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen, von dem sich der VfB am Sonntagnachmittag 1:1 im Topspiel getrennt hatte.

Der genaue Spieltermin steht noch nicht fest. Die Runde der letzten acht Teams wird Anfang 2024 an vier verschiedenen Tagen ausgetragen – am 30. und 31. Januar sowie am 6. und 7. Februar.

Je später der VfB spielt, desto größer wäre die Chance auf ein Mitwirken der abgestellten Nationalspieler: Hiroki Ito (Japan) und Woo-yeong Jeong (Südkorea) spielen zu Jahresbeginn um die Asienmeisterschaft (Finale am 10. Februar), Serhou Guirassy (Guinea) und Silas Katompa (Kongo) um den Afrika-Cup (Finale am 11. Februar).