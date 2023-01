1 Jan Kirchhoff vertrat den erkrankten VfB-II-Chefcoach Frank Fahrenhorst. Foto: Baumann/Julia Rahn

Frank Fahrenhorst war krank, Assistent Jan Kirchhoff vertrat den Chefcoach – und sah, wie der Fußball-Regionalligist VfB Stuttgart II im Testspiel beim FC Augsburg II zwei grundverschiedene Halbzeiten zeigte.















Fußball-Regionalligist VfB Stuttgart II hat in seinem dritten Testspiel zwei verschiedene Gesichter gezeigt. Beim Bayern-Regionalligisten FC Augsburg II setzte es nach einer 2:0-Pausenführung eine 2:5-Niederlage. In den ersten beiden Vorbereitungsspielen hatte die U 21 des VfB gegen Oberligist FC 08 Villingen mit 6:1 gewonnen und beim österreichischen Bundesligisten SCR Altach mit 0:1 verloren.

Wolf und Ganaus treffen

In Augsburg musste der VfB II auf den an Corona erkrankten Chefcoach Frank Fahrenhorst verzichten. Ihn vertrat sein Assistent Jan Kirchhoff. Der 32-jährige ehemalige U-21-Nationalspieler sah dabei, wie sein Team auf dem Kunstrasenplatz der Paul-Renz-Akademie gut ins Spiel kam. Die Offensivkräfte Marco Wolf (13.) und Noah Ganaus (29.) sorgten mit ihren Toren für eine 2:0-Pausenführung.

In der zweiten Halbzeit dann ein völlig anderes Bild. Der VfB II fing noch fünf Gegentore. Franjo Ivanovic (51., Foulelfmeter und 83.) Tobias Heiland (58.), Raphael Akoto (76.) und Josue Mbila (90. Foulelfmeter) trafen für die Mannschaft von FCA-Coach Tobias Strobl.

„Das Spiel brachte die Erkenntnis, dass wir am Limit spielen müssen, um konkurrenzfähig zu sein. Das ist uns leider nur vor der Pause gelungen“, sagte Kirchhoff.

In der kommenden Woche legt der VfB II in Sachen Mannschaftstraining eine Pause ein. Die Spieler erhalten individuelle Trainingspläne. Das nächste Testspiel findet am 11. Februar (14 Uhr) daheim gegen Ligakonkurrent Bahlinger SC statt. Das Zwischenfazit von Kirchhoff nach den ersten drei Vorbereitungswochen: „Wir sind physisch und athletisch auf einem richtig guten Weg. Nun geht es an den Feinschliff.“

Die in Altach eingesetzten Gastspieler Amney Mouttassimo (zuletzt SC Freiburg II), Rawley St. John (Australien) und Mike Frimpong (Sparta Rotterdam II) werden unterdessen zumindest in dieser Transferperiode bis zum 31. Januar nicht verpflichtet.

VfB-Aufstellung in Augsburg

Glaus – Schuster, Kapp (46. Landu), Cisse (46. Okada) – Hoppe, Laupheimer (46. Meyer), Hetemi, Griebsch – Drakas, Wolf (46. Boziaris ) – Ganaus (46. Sonnenwald).

Winterfahrplan

Testspiele

VfB II – Bahlinger SC (Samstag, 11. Februar, 14 Uhr), TSG Backnang – VfB II (Samstag, 18. Februar, 14 Uhr), VfB II – SG Sonnenhof Großaspach (Freitag, 24. Februar, 14 Uhr).

Regionalligastart

TSG 1899 Hoffenheim II – VfB II (Freitag, 3. März, 19 Uhr), VfB II – Rot-Weiß Koblenz (Sonntag, 12. März, 14 Uhr).