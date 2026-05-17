VfB Stuttgart II: Spektakel zum Saisonabschluss – nun steht beim VfB II der nächste Umbruch an

Der VfB Stuttgart II unterliegt am letzten Spieltag der Dritten Liga dem Meister 3:4. Der Coach zieht ein positives Saisonfazit. Nun wird sich das Gesicht des Teams verändern.

Dass es zum Abschluss der Saison ein torreiches Spiel werden könnte, hatte Nico Willig schon vor dem Saisonfinale des VfB Stuttgart II gegen den VfL Osnabrück geahnt. Unter anderem, weil den Gastgebern durch Verletzungen Sperren die Innenverteidiger ausgegangen waren. Hinterher sah sich der Stuttgarter Trainer bestätigt: „Es war wild. Und auf jeden Fall spannend.“ Am Ende unterlag seine Mannschaft dem schon vorab als Meister der Dritten Liga feststehenden Aufsteiger mit 3:4.

„Wir haben es bis zur letzten Minute versucht und haben bis zur letzten Aktion alles gegeben und reingeworfen“, lobte Willig sein Team, das nach einer ruhigen Anfangsphase noch vor der Pause 0:2 in Rückstand geriet und kurz nach dem Wechsel das 0:3 hinnehmen musste. Danach aber stemmte sich der VfB II gegen eine noch höhere Niederlage.

Nach dem Anschlusstreffer von Justin Diehl kamen die Gäste zwar noch einmal zu einem Treffer, dann aber verkürzten Mansour Ouro-Tagba und Nicolas Sessa auf 3:4 – und beinahe wäre dem VfB noch der Ausgleich gelungen. „Wir können mit einem guten Gefühl raus und in die Sommerpause gehen“, sagte Nico Willig, der Mykola Petrovskyi und Matthaios Tsigkas zu ihrem Drittligadebüt verhalf.

Der VfB II hat den Klassenverbleib in dieser Saison recht sicher geschafft und beendet die Saison auf Platz 14 – mit elf Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. In die Regionalliga steigen der TSV Havelse, Erzgebirge Aue, der SSV Ulm und der 1. FC Schweinfurt ab. Neben dem VfL Osnabrück steigt Energie Cottbus in die zweite Liga auf. Rot Weiss Essen bestreitet die Relegation.

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Die neue Drittligasaison beginnt am 7. August. Bis dahin wird sich das Gesicht der VfB-Mannschaft noch deutlich verändern.

VfB II: Von der Felsen – Olivier, di Benedetto, Meyer – Darvich, Sessa, Petrovskyi (88. Freßle), Diehl (74. Azevedo) – Jatta (64. Tsigkas), Majchrzak (46. Nankishi) – Sankoh (46. Ouro-Tagba)