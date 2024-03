1 Die U21 des VfB hat in Homburg Grund zu jubeln. Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Steven Mohr

Nach der bitterbösen 1:8-Packung im Hinspiel revanchiert sich der VfB Stuttgart II beim FC 08 Homburg mit einem 2:1-Sieg. Die Leistungssteigerung nach der Pause nutzen Anrie Chase und Luca Raimund zu zwei Toren.









Link kopiert



Fußball-Regionalligist VfB Stuttgart II gewinnt beim FC 08 Homburg mit 2:1 (0:1) und revanchiert ich damit für das 1:8 im Hinspiel. Nach einer klaren Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit trafen Anrie Chase per Kopf nach einer Ecke (54.) und Joker Luca Raimund mit dem Lucky Punch in der 94. Minute. Zuvor hatte VfB-Keeper Finn Böhmker (84. und 86.) zweimal sehr gut reagiert.