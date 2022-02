7 Jayden Bennetts setzt sich durch, kurz darauf erzielt er das zwischenzeitliche 2:0. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart II hat im Testspiel gegen Oberligist SGV Freiberg überzeugt. Trainer Frank Fahrenhorst brachte dabei alle Neuzugänge zum Einsatz.















Link kopiert

Stuttgart - Der VfB Stuttgart II hat im vorletzten Test vor dem Restrundenauftakt am 12. Februar überzeugt. Vor leeren Rängen zeigte der Regionalligist eine griffige Vorstellung in einem intensiv geführten Spiel. Trainer Frank Fahrenhorst brachte beim 3:2 gegen den Oberligisten SGV Freiberg alle seine Neuzugänge und auch mehrere U19-Spieler zum Einsatz. Rilind Hetemi, Jeremy Landu, Erkan Eyibil, Noah Ganaus und Luis Coordes bekamen alle ihre Minuten in dem über drei Spielphasen (30 und zweimal 25 Minuten) angelegten Test. Aus der U19 spielten Lukas Laupheimer, Leon Reichardt und Luis Ribeiro – alle machten ihre Sache ordentlich.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Der VfB-Newsblog

Die Tore erzielten aber Spieler, die schon länger beim VfB II sind. Manuel Polster und Jayden Bennetts brachten die Stuttgarter in Führung, die ehemaligen VfB-Akteure Marco Grüttner und Marcel Sökler glichen aus. Eyibil erzielte mit dem Abpfiff den Siegtreffer für Stuttgart.

Trotz vieler neuer Spieler und einiger Wechsel erweckte die Stuttgarter Zweitvertretung über weite Strecken den Eindruck, die letzten schwierigen Wochen mit vielen Verletzten und einer anstrengenden Vorbereitungsphase gut weggesteckt zu haben. Mit Nicolas Glaus, Sebastian Hornung, Jordan Meyer, Enrique Perreira, Kevin Grimm, Richard Weil, Julian Kudala und Marco Wolf fehlten Fahrenhorst eine ganze Reihe an Spielern, die in der Vorrunde teilweise zum Stammpersonal in der bisherigen Runde zählten.

Am Wochenende steht noch die Generalprobe für den VfB Stuttgart II an, die SpVgg 08 Bissingen kommt nach Stuttgart. Das erste Pflichtspiel des Jahres erfolgt eine Woche später gegen den 1. FSV Mainz 05 II – ebenfalls in Bad Cannstatt.

Der VfB II begann mit: Schott – Landu, Bazzoli, Suver, Nothnagel – Polster, Rekdal, Michel, Bennetts – Hetemi, Schipplock