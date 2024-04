1 Dennis Seimen wurde gegen den KSV Hessen Kassel zum Matchwinner. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart II hat sein Heimspiel gegen den KSV Hessen Kassel in der Regionalliga Südwest gewonnen. Keeper Dennis Seimen konnte sich dabei besonders auszeichnen.









Fünf Siege aus den letzten sechs Spielen, die aktuelle Bilanz des VfB Stuttgart II unter Trainer Markus Fiedler kann sich sehen lassen. Durch das 2:1 (0:0) gegen Hessen Kassel steht das Team nun mit 51 Punkten auf Tabellenplatz drei und in Schlagdistanz zu Tabellenführer Stuttgarter Kickers. „Es war am Ende der englischen Woche ein schwer erkämpfter Heimerfolg. Wir haben es unnötig schwer gemacht, mussten am Ende bibbern, unterm Strich geht es aber in Ordnung, dass wir die drei Punkte über die Ziellinie gebracht haben“, bilanzierte Fiedler nach der Partie.