17 Die Neuen des VfB II beim Trainingsauftakt: Alou Kuol, Thomas Rekdal, Luca Bazzoli, Manuel Polster, Sven Schipplock, Enrique Pereira da Silva, Dominik Nothnagel (v. li.). Foto: Baumann

Mit acht externen Neuzugängen startet die U21 des VfB Stuttgart in die neue Regionalligasaison. Sieben davon sind am Sonntag beim Trainingsstart auf dem PSV-Platz dabei. Wir stellen sie vor.

Stuttgart - Die Laktattests hatten bereits am Dienstag und Mittwoch auf dem Programm gestanden. Am Sonntag startete der Fußball-Regionalligist VfB Stuttgart II dann auf dem Platz des PSV Stuttgart in die Vorbereitung auf die am 14. August beginnende neue Saison. Trainer Frank Fahrenhorst konnte dabei auch die externen Neuzugänge begrüßen. Mit dabei waren Alou Kuol (Central Coast Miners/Australien), Sven Schipplock (Arminia Bielfeld), Dominik Nothnagel, Luca Bazzoli (beide FSV Frankfurt), Thomas Rekdal (Mainz 05 II), Enrique Pereira da Silva und Manuel Polster (beide VfL Wolfsburg U19). Ito Hiroki (Jubilo Iwata/Japan) nahm nicht am Auftakttraining teil, er trainiert derzeit genauso wie Mohamed Sankoh bei den Profis mit.

Erster Test gegen FCK

Das erste Testspiel findet am am kommenden Samstag (14 Uhr) im Stadion des SV Weingarten gegen Drittligist 1. FC Kaiserslautern statt.

Wir haben Fotos vom Trainingsauftakt des VfB Stuttgart II und den Neuzugängen, die wir kurz vorstellen. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie!

Kader-Veränderungen

Zugänge: Sven Schipplock (Arminia Bielefeld), Dominik Nothnagel, Luca Bazzoli (beide FSV Frankfurt), Thomas Rekdal (FSV Mainz 05 II), Enrique Miguel Pereira, Manuel Polster (beide VfL Wolfsburg U19), Jakov Suver, Leonhard Münst, Julian Kudala, Jordan Meyer, Patrick Schott (alle eigene U19), Ito Hiroki (Jubilo Iwata/Japan), Alou Kuol (Central Coast/Australien).

Abgänge: Manuel Kober (SV Elversberg), Eric Hottmann (Türkgücü München), Marco Pasalic (Borussia Dortmund II), Marcel Sökler, Christian Mistl (beide SGV Freiberg), José-Enrique Rios Alonso (Rot-Weiss Essen), Holger Badstuber, Joel Richter, Niklas Heeger (alle Ziel unbekannt), Florian Kleinhansl (VfL Osnabrück), Manuel Reutter (FSV Frankfurt).

Vorbereitungs-Fahrplan

17. Juli, 14 Uhr: Testspiel gegen 1. FC Kaiserslautern im Stadion des SV Weingarten

19. Juli bis 24. Juli: Trainingslager in Lautenbach/Schwarzwald

24. Juli, 11 Uhr: Testspiel gegen Bahlinger SC in Lautenbach.

31. Juli, 12 Uhr: Testspiel gegen FCA Walldorf (VfB-Gelände)

7. August, 14 Uhr: Testspiel gegen TSG Balingen (VfB-Gelände)

14. August, 14 Uhr: Erster Regionalliga-Spieltag beim FC Rot-Weiß Koblenz

21. August, 14 Uhr: Zweiter Spieltag gegen 1899 Hoffenheim II

24. August, 19 Uhr: Dritter Spieltag beim KSV Hessen Kassel

28. August, 14 Uhr: Vierter Spieltag gegen FC Astoria Walldorf