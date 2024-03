1 Luan Simnica hat den VfB II gegen den SGV Freiberg zum Sieg geköpft. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart II bleibt im Jahr 2024 in der Fußball-Regionalliga ungeschlagen. Das Team des Trainers Markus Fiedler machte es gegen den SGV Freiberg aber wieder spannend.









Link kopiert



Schon in der vergangenen Woche hatte es der VfB Stuttgart II spannend gemacht. Erst in der 83. Minute gelang der Siegtreffer gegen den FC-Astoria Walldorf. Im Heimspiel am Samstag gegen den SGV Freiberg war dann noch mehr Krimi angesagt beim Fußball-Regionalligisten. Den 1:0-Sieg machte Luan Simnica erst in der vierten Minute der Nachspielzeit perfekt. „Das Finish“, sagte Markus Fiedler, „war wieder gut.“