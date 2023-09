Nach dem Absturz aller Systeme beim 1:8 gegen den FC 08 Homburg muss der VfB Stuttgart II in der Regionalliga bei Kickers Offenbach ran. Wie hat Trainer Markus Fiedler das Debakel aufgearbeitet? Was erwartet er von seinem Team?

Der Start war überragend: Mit fünf Siegen hintereinander legte der VfB Stuttgart II in der Fußball-Regionalliga los. Es folgten zwei Niederlagen gegen den FC Astoria Walldorf und beim SGV Freiberg – und danach ließ sich das Team von Trainer Markus Fiedler beim 1:8 gegen den FC 08 Homburg in sämtliche Einzelteile zerlegen.

Erste zwei Niederlagen erklärbar

„Das war ein Komplettausfall, da müssen wir gar nicht in Details gehen, dafür war einfach zu viel zu schlecht“, sagt Fiedler mit dem Abstand von ein paar Tagen. Die ersten beiden Saisonniederlagen sieht er völlig losgelöst von der Heimpackung gegen die Elf von Trainer Danny Schwarz, denn diese seien rational zu erklären gewesen, durch Abstellungen, veränderte Trainingsgruppen, kleine Leistungstiefs.

Nicht aber dieser Absturz aller Systeme gegen den Aufstiegsmitfavoriten aus dem Saarland. „Dieses Ergebnis erfordert eine Wiedergutmachung“, sagt Fiedler vor dem Duell an diesem Freitag (19 Uhr) bei Kickers Offenbach. Dass es für die U 21 der Weiß-Roten jetzt ausgerechnet an den gefürchteten Bieberer Berg geht, kommt dem Coach gerade recht.

„OFC Maß aller Dinge“

Zwar stehen die Hessen derzeit nur auf Platz zehn, aber für Fiedler stellen sie die bestbesetzte Mannschaft in dieser Spielklasse: „Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass der OFC das Maß aller Dinge in dieser Liga ist, dass die Trauben in diesem Hexenkessel sehr hoch hängen – aber genau dort kann meine Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen.“

Luan Simnica, der gegen Homburg beim Stand von 1:2 in der 53. Minute mit Gelb-Rot vom Platz flog, wird in Offenbach fehlen. Dafür kehrt Mittelfeldkollege Jordan Meyer nach überstandener Sperre zurück. Auch Torjäger Dejan Galjen (sechs Saisontreffer) steht wieder zur Verfügung. Der 21-Jährige war krankheitsbedingt gegen den FCH nicht am Ball.

Mentalität gefordert

„Ich bin nach unseren fünf Siegen nicht in Euphorie verfallen und habe alles realistisch eingeordnet“, sagt Fiedler, „entsprechend verfahre ich auch jetzt.“ Er ist überzeugt davon, dass seine Mannschaft eine positive Reaktion zeigen wird. Schließlich sei die Mentalität, sich gegen Widerstände zu wehren, eine ganz entscheidende Tugend auf dem Weg zum Profi.

Spielplan

Regionalliga

1. Spieltag: VfB Stuttgart II – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 2:1. 2. Spieltag: TSV Schott Mainz – VfB II 1:3. 3. Spieltag: VfB II – Bahlinger SC 3:2. 4. Spieltag: FSV Frankfurt – VfB II 1:3. 5. Spieltag: TSG Balingen – VfB II 1:2, 6. Spieltag: VfB II – FC-Astoria Walldorf 1:2. 7. Spieltag: SGV Freiberg – VfB II 3:1. 8. Spieltag: VfB II – FC 08 Homburg 1:8. 9. Spieltag: Kickers Offenbach – VfB II (Freitag, 22. September, 19 Uhr). 10. Spieltag: VfB II – TuS Koblenz (Samstag, 30. September, 14 Uhr). 11. Spieltag: KSV Hessen Kassel – VfB II (Dienstag, 3. Oktober, 14 Uhr). 12. Spieltag: VfB II – 1. FSV Mainz 05 II (Sonntag, 8. Oktober, 14 Uhr). 13. Spieltag: TSV Steinbach Haiger – VfB (Samstag, 14. Oktober, 14 Uhr). 14. Spieltag: VfB II – Stuttgarter Kickers (Samstag, 21. Oktober, 14 Uhr). (jüf)