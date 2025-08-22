VfB Stuttgart: „Ich bin nicht der Typ, der Alibis sucht“

Er trägt beim VfB Stuttgart nun die Nummer zehn und will sich wieder steigern. Chris Führich hat viel vor in dieser Saison. Das Fernziel ist die WM 2026.
Wenn man sich die letzte Saison des VfB Stuttgart noch einmal vor Augen ruft, dann gab es trotz dem erfolgreichen Saisonabschluss mit dem Pokalsieg in Berlin nicht nur Gewinner in den Reihen der Weiß-Roten. Dazu gehörte auch Chris Führich, der nicht an seine starke Vorsaison anknüpfen konnte, an deren Ende die Vizemeisterschaft für den Club und die Nationalmannschaftsnominierungen für Führich standen.