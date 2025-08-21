Der Stuttgarter Trainer äußert sich zum Acht-Sekunden-Limit für Torhüter, das auch in der Vorbereitung des VfB eine wichtige Rolle gespielt hat.
Neue Saison, neue Regeln: Wenn die Spielzeit in der Fußball-Bundesliga an diesem Wochenende beginnt, müssen sich Spieler und Zuschauer auf einige veränderte Vorgaben einstellen. So darf zum Beispiel der Torhüter den Ball nicht länger als acht Sekunden in den Händen halten – die letzten fünf davon zählt der Schiedsrichter mit der Hand für alle sichtbar herunter. Im Fall einer Zeitüberschreitung erhält die gegnerische Mannschaft einen Eckball zugesprochen.