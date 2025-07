VfB Stuttgart: Hoeneß über Transfers: „Denke schon, dass wir noch nachlegen“

1 Die Planungen von Sebastian Hoeneß und den VfB-Verantwortlichen laufen auf Hochtouren. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch Der Trainer kündigt weitere Aktivitäten auf dem Transfermarkt an – „auch in der Spitze“. Wie Hoeneß die bisherigen Verpflichtungen einschätzt und auf welchen Positionen man noch sucht.







Link kopiert



Für Sebastian Hoeneß liegt der Fokus auf dem Platz, in diesen Tagen mehr denn je. Am Tegernsee will der Cheftrainer des VfB Stuttgart mit der Mannschaft die Grundlagen für die neue Saison legen, an der Physis arbeiten, Taktisches einstudieren. Zugleich aber besteht natürlich auch ein regelmäßiger Austausch mit den Verantwortlichen im Hintergrund – schließlich hat das Transferfenster noch einen Monat lang geöffnet, weshalb auch die Kaderplanung viel Raum einnimmt.