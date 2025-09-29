VfB Stuttgart: Hoeneß rotiert – doch der zweite Anzug zwickt ein bisschen

Mit sechs Veränderungen in der Startelf hat der VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß in Köln auf Rotation gesetzt. Doch nicht alle Positionen sind im Kader gleichwertig doppelt besetzt.
Als er mit nachdenklicher Miene unter seiner schwarzen Schirmmütze durch die Katakomben der Kölner Arena schlenderte, da schien der Stuttgarter Chefcoach Sebastian Hoeneß so etwas wie ein Gefangener des Spielplans zu sein. Eigentlich hätte er ja mehrere Gründe zum Jubeln gehabt: Etwa den, dass sein Team im dritten Spiel dieser englischen Woche mit dem 2:1-Auswärtserfolg beim Aufsteiger 1. FC Köln nach dem 2:0 über den FC St. Pauli und dem 2:1 gegen Celta Vigo seinen dritten Sieg innerhalb von neun Tagen eingefahren hatte.