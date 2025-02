VfB Stuttgart: Hoeneß: „Die Frische wird auf den Platz zurückkehren“

1 Zuletzt in Dortmund hatte der VfB von Trainer Sebastian Hoeneß (Mitte) weniger Ballbesitz als der Gegner – freute sich aber trotzdem über drei Punkte. Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Aufgrund der vielen englischen Wochen hat der VfB zuletzt Kräfte sparen müssen – und hat daher einen passiveren Spielstil gewählt. Jetzt will das Team ausgeruht und mit viel Energie gegen den VfL Wolfsburg antreten.









Vier vollgepackte Wochen in Serie hatte der VfB seit Jahresbeginn zu absolvieren – nun steht die Mannschaft vor dem Heimspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg in ihrer ersten nicht englischen Woche. „Es war ein bisschen ungewohnt, nicht sofort wieder ranzumüssen. Aber der positive Effekt war tatsächlich schon am ersten Trainingstag sichtbar“, sagt der Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß zu dem neuen Ablaufplan, der diesmal sechs spielfreie Tage zwischen den beiden Bundesligapartien in Dortmund sowie gegen Wolfsburg vorsieht.