Fasnet in Waldmössingen Festumzug am Sonntag begeistert Besucher des Ringtreffens

Rund 4200 Hästräger, 28 Narrenzünfte, Musikvereine und Guggen sowie tausende Besucher an der Umzugsstrecke: Am Sonntag herrschte in "Sauwaldelhausen" der närrische Ausnahmezustand.